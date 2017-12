Precipita in un canalone per 70 metri, paura per una donna

Attimi di paura nella mattinata di sabato a Montecampione. Una donna di 42 anni è scivolata in un canalone durante un'escursione in località Bassinale: un volo di oltre 70 metri.

L'allarme è scattato poco prima delle 12, a chiamare i soccorsi sarebbe stata la stessa escursionista. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Darfo che hanno raggiunto la donna a bordo di una motoslitta. L'incidente è infatti avvenuto a circa 1800 metri di quota, in un punto piuttosto impervio e difficile da raggiungere.

Per trarre in salvo la 42enne si è quindi reso necessario l'intervento dell'eliambulanza, inviata da Brescia. La donna è stata caricata a bordo tramite il verricello, poi il volo verso il Civile, dov'è stata ricoverata. Avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.