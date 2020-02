Rovinosa caduta sugli sci: ragazzino precipita per 20 metri in un dirupo

Il personale della Polizia di Stato in servizio al Passo del Tonale e Montecampione ha soccorso uno sciatore di soli 11 anni che, dopo una rovinosa caduta, era precipitato in un dirupo.

È accaduto giovedì, poco prima di mezzogiorno, in prossimità della pista Panoramica di Montecampione. Il ragazzino era in compagnia di alcuni coetanei: per cause ancora da accertare, dopo una caduta è stato proiettato fuori dal tracciato, cadendo in una zona boschiva e impervia. Un 'volo' di circa una ventina di metri.

Immediatamente è intervenuta la motoslitta della Polizia di Stato: un poliziotto “esperto in manovre di corda” si è calato nel dirupo per prestare soccorso al piccolo sciatore. Imbracato, è stato successivamente sollevato e portato fino alla pista.

Dopo le prime più urgenti cure, è stato trasportato in motoslitta fino alla postazione d'atterraggio dell’eliambulanza. L'11enne ha riportato diverse contusioni facciali ed è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia.