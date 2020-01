Rovinosa caduta sugli sci: ragazzina si schianta contro la rete di protezione

Giornata da dimenticare per una ragazzina di 17 anni che, mercoledì pomeriggio, è stata protagonista di una rovinosa caduta lungo la pista pista Panoramica di Montecampione. Secondo i primi accertamenti, la giovane sciatrice avrebbe perso il controllo degli sci e, dopo un 'volo' di circa 7 metri, è finita contro una rete di protezione.

Un impatto violento: tre pali di sostegno della rete sono stati abbattuti, ma la recinzione ha retto (per fortuna) evitando che la 17enne finisse nel torrente ghiacciato che scorre accanto alla pista. La ragazza, che è rimasta intrappolata nella rete, è stata prontamente soccorsa dagli agenti della polizia di stato, impegnati nel servizio di sicurezza in montagna, e dal personale della Montecampione ski area.

Per fortuna non ha mai perso conoscenza: immobilizzata e imbarellata, dopo le prime cure è stata caricata, tramite un verricello, sull’eliambulanza e trasportata al Civile di Brescia. La 17enne avrebbe riportato numerosi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.