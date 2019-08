Si accascia a terra per un malore, muore davanti agli occhi degli amici

Dramma in montagna sabato mattina. Nei pressi di un capanno sul Monte Rodondone, situato tra Sulzano e Gardone Val Trompia, un uomo di 57 anni è morto a causa di un improvviso malore, probabilmente un infarto.

Il decesso è avvenuto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici, con i quali si era recato al capanno per sistemare la zona in vista dell'apertura della stagione di caccia.

Sono stati proprio gli amici a lanciare l'allarme: purtroppo, all'arrivo dei soccorsi (sul posto con l'eliambulanza ) non c'era già più nulla fare: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.