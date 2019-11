La fognatura s'intasa e la montagna frana sulla strada: 20 case isolate

Sono due le strade chiuse sul lago d'Iseo a causa, ancora, del maltempo. La situazione più critica a Marone: la strada che conduce a Monte Marone è stata invasa da fango e detriti e dall'alba di giovedì è chiusa al traffico. Sono quindi completamente isolate una ventina di case e pure un agriturismo.

Tutto, pare, a causa di un intasamento del collettore fognario: l'ingorgo ha fatto riversare l'acqua su una mulattiera e in poco tempo si è formato un torrente che ha invaso anche via Monte Marone. La carreggiata ha retto, grazie anche ai lavori effettuati cinque anni fa, ma il guardrail è stato danneggiato e la strada non potrà essere riaperta finché le condizioni del versante montuoso non saranno ritenute stabili.

Ancora problemi sulla Strada Provinciale 510, all'altezza di Collepiano e dello svincolo che porta a Zone. Come già successo pochi giorni fa, dal bosco sovrastante sono caduti alcuni grossi massi, trascinando sulla strada anche diverse piante. Chiuso, quindi, lo svincolo della Provinciale.