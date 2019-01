European best destination 2019: votiamo tutti per Monte Isola

Nemmeno duemila abitanti, e dovrà vedersela con capitali europee ben più grandi e più attrezzate, ma ha tutte le carte in regola per fare bene: Monte Isola è stata inserita nella lista di mete finaliste all'"European best destination 2019".

La notizia è stata data in una conferenza stampa apposita, dove sono stati resi noti i contorni del concorso. 20 le candidate, tra le quali le due città italiane di Roma e Firenze, e poi, tra le altre, Malaga, Ginevra, Budapest, Atene, Manchester, Parigi, Barcellona, Vienna, Amsterdam, Berlino. Si vota esclusivamente lungo tre settimane, dal 15 gennaio al 5 febbraio, a partire da questo sito https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2019/. Gli amanti dell'isola potranno fare molto per cercare di farla vincere: da ogni singolo indirizzo IP (da ogni linea internet) potranno arrivare 3 voti, uno per ogni settimana di durata delle votazioni.

Per l'occasione, è stato creato un apposita pagina internet, questa http://www.visitmonteisola.it/ebd/

