Non si apre il paracadute, muore dopo un volo di centinaia di metri

Tragedia sull’Alto Garda per un base jumper romeno di 40 anni. Sabato pomeriggio, l'uomo è morto dopo essersi lanciato dal Becco dell’Aquila sul monte Brento, mentre tentava un volo con la tuta alare.

Non è chiaro cosa sia andato storto. Un'unica certezza: il paracadute non si è aperto, forse per un malfunzionamento della tuta alare. Il 40enne ha finito per schiantarsi alla base della parete, un volo terribile di alcune centinaia di metri.