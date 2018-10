Studentessa colpita da una crisi di panico, scolaresca bloccata sul Baldo

Intorno alle 15 di ieri, mercoledì 10 ottobre, l'elicottero di Verona Emergenza e il soccorso alpino sono dovuti intervenire per aiutare una scolaresca di 22 ragazzi, in difficoltà sul sentiero del Ventrar del Monte Baldo, vicino al Trattospino.

Una studentessa tedesca di 18 anni si era sentita poco bene a seguito di una crisi di panico. La giovane era partita insieme ai suoi compagni e agli accompagnatori da circa un quarto d'ora, ma la paura lungo la discesa del percorso le ha procurato un forte malessere.

L'elimabulanza ha portato un medico e un tecnico del soccorso alpino vicino al luogo in cui la scolaresca si era fermata. Dopo averne verificato le condizioni, la ragazza è stata recuperata assieme al medico con il verricello, mentre il tecnico ha riaccompagnato la comitiva alla funivia. La giovane è stata trasportata all'ospedale di Peschiera del Garda in codice verde per astenia.



Fonte: Veronasera.it