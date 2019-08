Si accascia a terra all'ora di pranzo, muore stroncato da un malore

Tragedia in montagna nella tarda mattinata di domenica. Un uomo di 80 anni è stato colto da un arresto cardiocircolatorio intorno alle 12, mentre si trovava in località "Tratto Spino", in prossimità della funivia di Malcesine sul Monte Baldo.

In soccorso è stato inviato l'elicottero del 118, ma per l'anziano signore non c'è stato nulla da fare, nonostante il lungo e disperato tentativo di rianimarlo da parte dell'équipe medica.