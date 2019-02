Palpeggia un giovane funzionario del comune: Monsignor Ventura accusato di molestie

Luigi Ventura, 74enne di Borgosatollo, dal 2009 Nunzio Apostolico in Francia, è accusato di molestie sessuali. Il rappresentate del papa a Parigi è finito sotto inchiesta perchè avrebbe palpeggiato un giovane dirigente del municipio della ville lumière durante una cerimonia che si è svolta, lo scorso 17 gennaio, all'Hôtel de Ville.

Le accuse

Secondo l'accusa, il monsignore di origine bresciana avrebbe molestato un giovane della delegazione generale per le relazioni internazionali del municipio di Parigi, responsabile dell'accoglienza durante la cerimonia, palpeggiandolo per 3 volte. I fatti sarebbero accaduti proprio durante i tradizionali auguri di inizio anno del sindaco Anna Hidalgo alle autorità civili, diplomatiche e religiose. Il funzionario avrebbe poi sporto denuncia nei giorni successivi facendo scattare l'inchiesta condotta - come riporta il quotidiano Le Monde - dal pubblico ministero di Parigi, Rémy Heitz.

Il Vaticano conferma: "La Santa Sede ha appreso a mezzo stampa che è stata avviata un'inchiesta da parte delle autorità francesi nei confronti di mons. Luigi Ventura, Nunzio Apostolico a Parigi. La Santa Sede rimane in attesa del risultato delle indagini". È quanto ha fatto sapere il direttore ad interim della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti

Chi è Monsignor Ventura

Nato a Borgoatollo nel dicembre del 1944, è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Brescia il 14 giugno 1969 dall'allora vescovo Luigi Morstabilini. Il 25 marzo 1995 è stato nominato da papa Giovanni Paolo II nunzio apostolico in Costa d'Avorio, Burkina Faso e Niger, ricevendo la consacrazione episcopale, con il titolo personale di arcivescovo titolare di Equilio. Ha ricoperto lo stesso ruolo in Cile (dal 1999 al 2001) e poi in Canada prima di trasferirsi a Parigi.