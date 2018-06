Spray urticante in classe, panico alle elementari: 5 bambine in ospedale

Mattinata di caos alle scuole elementari: durante la ricreazione, uno dei piccoli alunni avrebbe azionato una bomboletta di spray al peperoncino che custodiva nello zaino. La sostanza urticante si sarebbe velocemente diffusa all'interno dell'aula, provocando fastidiose e dolorose reazioni ad alcuni compagni presenti.

Tutto è accaduto poco prima delle 11: il personale della scuola ha immediatamente allertato il 112 e sul posto si precipitate diverse ambulanze e i carabinieri, che hanno ricostruito l'accaduto. Si tratterebbe di una 'bravata': un bambino si sarebbe presentato a scuola con una bomboletta di spray urticante, che avrebbe estratto durante la ricreazione, spruzzandola addosso ad amici e compagni credendo di fare uno scherzo.

Non poteva immaginare gli effetti immediati, né tanto meno le conseguenze. Attimi di vero panico, colpi di tosse diffusi e una ‘fuga’ generale, onde evitare di essere ‘colpiti’ dalla sostanza irritante. Per fortuna in quel momento la classe era semivuota e solo 5 bambine sarebbero rimaste intossicate.

Nessuna conseguenza, per fortuna: le piccole che lamentavano bruciori alle prime vie respiratorie, tutte tra i 9 e i 10 anni, sono state medicate sul posto dai sanitari del 118 e poi trasportate in ospedale per le analisi del caso. Ancora da accertare in che modo il giovane alunno si sia procurato lo spray.