Cade mentre passeggia in giardino, paese in lutto per la morte della maestra Laura

Un malore improvviso o, forse, le conseguenze di una brutta caduta nel giardino di casa. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato al decesso di Laura Ambrosi, storica insegnante elementare del Garda. La maestra di generazioni di piccoli alunni si è spenta nei giorni scorsi, all'età di 73 anni.

La tragica notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente a Moniga, dove la donna ha insegnato per oltre 20 anni e abitava con i famigliari, molto noti in paese. Il marito Pietro Alessandro Marcoli è stato assessore e segretario comunale, mentre il figlio Roberto è l'attuale vicesindaco.

Lutto anche a Ponte San Marco, dove Laura Ambrosi ha insegnato prima del trasferimento a Moniga. Il dramma si è consumato nei giorni scorsi: la donna stava passeggiando nel giardino della sua abitazione di via degli Olivi, quando si è accasciata al suolo. Inutili i soccorsi: per lei non c'è stato nulla da fare.

Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto alla maestra 'dai modi eleganti e raffinati', come viene ricordata dagli alunni. I funerali si terranno alle 10.30 di sabato mattina nella chiesa parrocchiale del paese. Oltre al marito e al figlio, lascia la figlia Annalisa, il fratello Diego e la cognata Ornella, il genero Fiorenzo, i nipoti Vittoria e Pietro, Francesco e Federico.