Schianto frontale tra due auto, paura per un ragazzino e una bambina

Verso le 9 di domenica mattina, due Volkswagen si sono scontrate frontalmente in via Pergola. Nello schianto sono rimaste coinvolte in tutto sei persone, tra cui due minorenni: un 17enne e una bambina di 4 anni.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave (si registra solo un ricovero in codice giallo nel vicino ospedale di Desenzano). Per i soccorsi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, tre ambulanze e una pattuglia della Polizia Stradale.