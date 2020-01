Moniga: morto a 88 anni Omobono Lavo, storico ristoratore

Moniga piange la scomparsa di Omobono Lavo, storico titolare - insieme alla moglie Silveria - della trattoria "Al Castello" di via Vittorio Emanuele II. Si è spento all'età di 88 anni, le esequie saranno celebrate domenica alle 15 nella chiesa parrocchiale.

In paese lo conoscevano tutti, e non solo per la sua attività di ristoratore. Era infatti il padre del sindaco Lorella, nonché noto bersagliere con alle spalle un vissuto pieno di aneddoti, come quello che lo vuole protagonista (era poco più di un ragazzino) dell'appropriazione per il suo paese di mezza scrivania del sindaco di Padenghe, quando, nel 1947, Moniga riottenne la sua autonomia dopo essere stato annessa per anni al Comune confinante.