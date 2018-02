Una vita dentro il bancone: morta storica barista del paese

In paese la conoscevano tutti, o quasi: per anni ha gestito un bar nel centro di Moniga. Egle Saottini si è spenta nei giorni scorsi, all'età di 88 anni.

In tanti in queste ore la stanno ricordando: era una donna solare, allegra e positiva. Negli anni '60 era sempre dietro al bancone del bar Piazza, servendo caffè e dispensando sorrisi ai suoi clienti. Una passione di famiglia: i parenti della donna hanno gestito per molti anni la trattoria Da Bono di via Vittorio Emanuele.

La sua scomparsa tocca profondamente la comunità del comune gardesano: la storica barista era cugina dell'attuale sindaco Lorella Lavo. Lascia le figlie Angioletta, Loredana e Graziella e le nipoti Giuliana e Samantha. L'ultimo saluto alle 15 di martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Moniga.