Corre incontro al padre, si ustiona con una padella: paura per un bambino

Un bimbo di tre anni e mezzo si è ustionato con una padella bollente. È successo nella serata di martedì al camping Trevisago di Moniga del Garda, dove il piccolo stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme alla famiglia.

Molto lo spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dal personale del campeggio e da un'infermiera che si trovava nella struttura di via Prato Negro. Secondo una prima ricostruzione, pare che il bimbo stesse correndo incontro al padre, intento a preparare la cena, quando avrebbe urtato un tegame rovente che il genitore stringeva tra le mani.

La chiamata al 112 è scattata attorno alle 19.30: sul posto sono giunti i volontari di Garda Soccorso, a bordo di due ambulanze. Il bimbo è stato medicato e poi accompagnato all'ospedale di Desenzano per le cure del caso. Per lui pare comunque nulla di grave: avrebbe riportato un'ustione non grave al torace ed è stato ricoverato in codice verde.