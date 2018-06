Rogo nel parcheggio, quattro auto devastate dalle fiamme

Le fiamme sono divampate rapidissime, in pochi attimi una serie di boati ha spezzato l'inerzia di una notte silenziosa: tre le automobili completamente distrutte, mentre una quarta è stata in parte salvata dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati da un testimone. Episodio ancora tutto da chiarire, quello avvenuto al porto di Moniga attorno alle 0.30 della notte tra martedì e mercoledì.



Al momento non si escluderebbe nessuna pista, nemmeno quella dell'incendio doloso. Anche se sul luogo dell'accaduto non sarebbero stati recuperati inneschi di alcun tipo. Al vaglio dei Carabinieri di Salò, che indagano sull'accaduto, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aiutare a chiarire la natura del rogo che ha interessato le quattro auto: una Bmw, una Opel, una Nissan e una Citroen, avvolte dalle fiamme una dopo l'altra.Tre macchine sono state ridotte a degli scheletri inceneriti, la quarta (una Nisssan) si è parzialmente salvata grazie ai Vigili del Fuoco di Salò e di Desenzano del Garda, che hanno spento le fiamme prima che avvolgessero completamente la vettura.