Mongolfiera tedesca va in avaria e precipita nelle campagne bresciane

Ha tenuto banco per tutto il pomeriggio la notizia della mongolfiera in avaria costretta ad un atterraggio d'emergenza nella Bassa Bresciana: a bordo c'erano un gruppetto di tedeschi, partiti da Monaco di Baviera e con l'intenzione di raggiungere la sponda veronese del lago di Garda, e più precisamente Bardolino.

Ma qualcosa è andato storto: i forti venti hanno deviato la traiettoria della mongolfiera, con gli occupanti costretti a barcamenarsi in mille manovre pur di raddrizzare la rotta. Niente da fare, così si è deciso per un atterraggio di fortuna, ma in tutta sicurezza.

L'equipaggio è riuscito a “parcheggiare” la mongolfiera a Corvione, frazione di Gambara, nei terreni di proprietà della Cascina Cappellina. Stanno tutti bene, e sono pure riusciti a raggiungere Bardolino entro sera (in automobile). Le foto del lento atterraggio sono impazzate in rete, nei vari gruppi social della Bassa