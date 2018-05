Cade un traliccio, scossa da 15.000 volt brucia elettrodomestici e contatori

Una scarica elettrica da 15mila volt ha fatto saltare numerosi elettrodomestici e contatori nella zona di Mompiano: a scatenare il caos il cedimento di un traliccio che a sua volta avrebbe “toccato” la linea a bassa e media tensione, quella che cioè fornisce l'energia elettrica domestica, provocando danni e disagi. In pochi minuti si sarebbero registrate decine di telefonate.

Al gestore dell'energia elettrica, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri: l'allarme, o meglio gli allarmi sono stati segnalati dalle 16 in poi, e diversi interventi tra cui alcuni principi di incendi, conseguenza della scarica che ha fatto saltare i contatori.

I problemi sono stati circoscritti alla zona di Via Valle di Mompiano a causa di un corto circuito alla centralina che distribuisce l'elettricità al quartiere. I residenti raccontano di aver udito prima un boato, e poi la centralina che ha letteralmente preso fuoco.

In piccolo, la stessa situazione si è verificata all'interno di numerose abitazioni: principi d'incendio ai contatori, black out di diverse ore, elettrodomestici bruciati e quindi da sostituire. I tecnici sono già al lavoro per far sì che tutto rientri alla normalità. Una volta risolto il guasto, sarà la volta della conta dei danni.