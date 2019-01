Fiamme dal camino, villa devastata: ragazza sola in casa durante l'incendio

Mamma e papà erano fuori, lei da sola in casa: improvvisamente un forte odore di fumo, il presagio di un disastro, di una tragedia sfiorata. Nessun ferito, ma una famiglia evacuata e una casa gravemente danneggiata: è questo il bilancio dell'incendio divampato nella tarda mattinata di mercoledì a Mompiano, in Via delle Cave.

Sono circa le 12.30 quando viene lanciato l'allarme: è la ragazza a chiamare aiuto, mentre i genitori sono fuori casa. Quando rientrano, lo spettacolo è terribile: il fuoco che ormai si è “mangiato” tutto il tetto, fiamme alte anche diversi metri, fumi neri e bianchi che volano in cielo, visibili anche a un chilometro di distanza.

Ci sono volute quasi dieci ore per spegnere l'incendio: ormai era già buio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con almeno sei squadre, più l'autoscala che purtroppo non è riuscita a passare dalle strette vie che portano alla villa in fiamme.



La cronaca del disastro

Una zona residenziale, quella di Via delle Cave: in tanti sono usciti di casa per vedere cosa stesse succedendo, per portare un po' di conforto alle vittime del disastro. Madre, padre e giovane figlia: inermi e spaventati di fronte al terribile incedere delle fiamme.

Sulle origini del disastro gli accertamenti sono in corso. Varie le ipotesi, da una scintilla casuale a un corto circuito elettrico. Ma quella più accreditata rimanda a un malfunzionamento della canna fumaria, forse per l'elevato accumulo di fuliggine: un combustibile purtroppo tremendo quando viene raggiunto dal fuoco. I tre occupanti sono stati inevitabilmente evacuati: hanno trovato rifugio da parenti, in attesa della conta dei danni.