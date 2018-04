Travolto dalle fiamme uscite dalla stufa: grave ex vicecomandante della Locale

Mirko Pagani è rimasto gravemente ustionato mentre attizzava il fuoco della stufa a legna del suo cascinale di Urago d'Oglio: travolto in pieno dalle fiamme, è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Chiari e poi trasferito al Civile.

Le condizioni del 44enne - ex vicecomandante della Polizia Locale di Chiari, ora in servizio nella Bergamasca - sarebbero molto gravi: è stato ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cittadino e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in un centro specializzato nella cura dei grandi ustionati.

Il terribile incidente domestico domenica mattina: stando a una prima ricostruzione, il 44enne stava accendendo la stufa a legna, che sarebbe improvvisamente scoppiata. Come detto, l'uomo è stato investito dalla deflagrazione, riportando gravissime ustioni. Nel cascinale di via San Giovanni si sarebbe anche sviluppato un principio d'incendio.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno cercando di capire cosa abbia innescato lo scoppio che ha investito l'ufficiale della Polizia Locale.