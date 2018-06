Toscolano-Maderno: ucciso dalla malattia, morto Mirko Ferrulli di 23 anni

Toscolano-Maderno piange la scomparsa del 23enne Mirko Ferrulli. Il giovane era gravemente malato dal 2016 ed è spirato nella notte tra lunedì e martedì: nelle ultime settimane le sue condizioni erano andate via via aggravandosi. L’annuncio della scomparsa è stata data dal padre del ragazzo: “Mirko è un eroe, ci ha lasciato stanotte”.

Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia. Mirko era infatti molto conosciuto e, alla comparsa della malattia, era stata indetta una raccolta fondi per permettergli di seguire nuove cure.



“A nome dei genitori di Mirko, ringraziamo tutti quelli che fino all’ultimo hanno creduto in un miracolo, ma il Signore aveva un disegno più grande per il nostro guerriero Mirko: l’ha voluto con Lui nelle sue schiere angeliche, ora da lassù sarà un angelo che pregherà per tutti quelli che, con preghiere e donazioni, sono stati vicini in questo suo calvario terreno”, si legge stamattina su Facebook nel 'Gruppo Preghiera per Mirko Ferrulli'.



Non è stata ancora fissata la data dei funerali; la camera ardente sarà allestita alla Domus San Francesco delle onoranze Vassalini di via Galileo Galilei.