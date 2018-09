Addio a Mino Bossoni, capostipite di una famiglia di venditori di auto

In trent'anni ha creato e dato il via a un vero e proprio impero nel mondo dell'automobile. Nella giornata di ieri, nell'ospedale di Manerbio è scomparso Mino Bossoni, nato nel 1931 a Coniolo, frazione di Orzinuovi.

Marito di Orsolina, Mino è padre di cinque figli maschi, Mauro, Sergio, Massimo, Angelo e Santo. Dopo alcuni anni da lavoratore in campagna, Mino si è lanciato prima nel mondo dei distributori di carburante, poi, 30 anni, in quello delle concessionarie d'auto, rilevando in punto vendita dell'Alfa Romeo di Orzinuovi.

Col tempo, l'attività a furia di acquisizioni, è diventata un vero e proprio impero. Oggi il Gruppo Bossoni conta su 12 concessionarie multimarche distribuite nelle provincie di Brescia, Cremona e Mantova, e un organico di circa 380 dipendenti.