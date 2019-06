Dramma durante il sonno, neonata trovata morta nella culla da mamma e papà

Una tragedia immensa, e per cui davvero non bastano le parole: la piccola, piccolissima Veronica Elena è morta nella sua culla dopo circa un mese di vita. Se n'è andata all'improvviso, mentre dormiva, senza soffrire, lasciando nella totale disperazione i suoi genitori, mamma Sonia e papà Cristian. A nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimarla.

Mamma e papà si sono accorti che qualcosa non andava. Hanno subito chiesto aiuto, hanno chiamato il 112: la corsa in ospedale però non è servita a niente. Purtroppo. Non si bene il motivo del decesso. Si sarebbe trattata, ancora una volta, di una delle tante inspiegabili “morti in culla” che capitano nelle prime settimane di vita dei bambini. Forse quando non ancora tutto è stato messo a punto.

Il cordoglio e i funerali

La piccola Veronica Elena lascia anche i suoi nonni, che le volevano tanto bene, l'avevano vista nascere e avrebbero voluto vederla crescere. La famiglia era originaria di Pavone Mella, da qualche tempo però mamma e papà abitavano a Milzano, dove la bimba è morta.

Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei familiari: “La morte ci sconvolge – ha detto il sindaco Massimo Giustiziero – ma quando a perdere la vita è una bambina di solo un mese, la disperazione prende il sopravvento. I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 9, nella chiesa parrocchiale del paese. Giovedì sera alle 19.30, nella casa di Via Mameli, è programmata una veglia funebre.