Le Mille Miglia sono partite verso il Lago di Garda, poi la tappa a Cervia

Le note dell'Inno d'Italia, le evoluzioni delle Frecce Tricolori, poi il primo rombo della Mille Miglia 2018: è stata una Bmw del '38 a inaugurare la corsa più bella del mondo. A bordo del bolide d'epoca, partito alle 14.30 in punto, una delle tante celebrità arrivate in città per la Mille Miglia: l'ex reginetta d'Italia Francesca Chillemi, che dividerà i 1743 chilometri di gara con Massimo Ermini.



Ad accogliere macchine,

piloti e i tanti vip

due ali di folla festante

Dopo la sfilata per le vie della città, le 450 auto d'epoca punteranno sul lago di Garda per il tradizionale passaggio da Desenzano e Sirmione. In serata l'arrivo a Cervia-Milano Marittima per la conclusione della prima tappa. Giovedì

Poi la prima auto in gara che, come vuole la tradizione, è di fabbricazione bresciana: una Om Superba del 1927.la gara farà rotta verso Roma, passando per Pesaro, la Repubblica di San Marino, San Sepolcro, Arezzo, Cortona, Orvieto e Amelia. Venerdì la terza tappa di risalita tutta d'un fiato dalla capitale e l'arrivo a Parma.

Sabato si replica con l'arrivo, sempre in viale Venezia: le prime auto saliranno sulla pedana a partire dalla 16 per poi salire sul Cidneo per le premiazioni. Alle 19 via alla grande festa: negozi aperti e tanti eventi per salutare la Mille Miglia.