Inghiottito dalle acque del Garda, militare muore durante un'esercitazione

Miguel Verdecchia, aviere di 39 anni appartenente al sesto Stormo dell'Aeronautica Militare di Ghedi ha perso la vita durante un'immersione d' esercitazione svolta nelle acque del Garda: l'uomo si è tuffato insieme ad altri 3 amici e colleghi, ma non è più riemerso.

La tragedia domenica mattina, intorno alle 9, nelle acque di fronte a Toscolano Maderno. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma non si esclude che l'uomo sia stato vittima di un malore. La procura ha aperto un'inchiesta per far luce sul drammatico episodio.