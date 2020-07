Pane & Panettieri d’Italia 2021: le migliori fornerie bresciane

Ci sono quelle dedicate al vino, quelle delle pasticcerie, delle gelaterie e ovviamente della ristorazione. Forse non tutti sanno che c'è anche quella dedicata a "Pane & Panettieri". Nei giorni scorsi a Roma è andata in scena la presentazione ufficiale. Alcuni ottimi riconoscimenti sono andati ad esercizi della nostra provincia.

Al top, per Brescia e provincia, c'è "Voglia di Pane" di via Ducco Marcantonio 13 in città, il regno di Armando Guerini che si merita il massimo riconoscimento, i "Tre pani". Un "pane" in meno ai "Fratelli Zucchi Forno delizie & coffee" di Mazzano, punto vendita con alle spalle un'azienda agricola dotata di un mulino a pietra dove vengono prodotte le farine utilizzate nel laboratorio.

Quattro le fornerie che si sono aggiudicate un "Pane". Una di queste si trova in città, "Il pane di Maurizio Sarioli" situato in via Musei 18/a. Le altre tre sono "Perotti Forneria" a Lumezzane, Lidia Rebuschi ("Forneria conti Rebuschi") a Bagnolo Mella e, sempre nella Bassa, "Alimentari e Pasticceria Barbieri Pierino" a Corzano, dove il titolare sforna anche strepitosi panettoni.

