"Da lassù ci proteggerai": il triste addio a Michele, strappato alla vita a soli 20 anni

Uno striscione gigante, appena fuori dalla chiesa, composto da tante, tantissime fotografie: le parole sono poche, ma valgono tantissimo. “Ciao amico”, e niente di più: l'hanno voluto ricordare così i suoi amici, gli ex compagni di scuola, c'erano pure i ragazzi che quella sera erano in macchina con lui, sopravvissuti all'incidente. E c'era tutta la comunità di Calcinato, a centinaia in chiesa, per l'ultimo e commosso saluto.

Aveva solamente 20 anni Michele Mondini, la vittima del tragico incidente nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Uscito fuori strada a bordo della sua Ford Fusion, alla curva “maledetta” del Rovadino: l'auto si è ribaltata più volte prima di concludere la folle carambola, il giovane è rimasto incastrato nell'abitacolo e schiacciato dalla portiera.

Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: pare fosse ancora vivo, all'arrivo dei soccorsi, ma in condizioni disperate. Sarebbe riuscito a stringere forte la mano di un soccorritore, prima che il suo cuore smettesse di battere, per sempre.

L'omelia e il saluto degli amici

“La tua vita è stata un dono – ha poi detto il parroco durante i funerali, celebrati nel pomeriggio di Santo Stefano – e se oggi siamo qui è per cercare una risposta, una speranza, ma anche per comprendere di come sia sottile il muro che ci separa dalla morte, e quanto sia fragile il dono della vita”.

Sul palco della parrocchiale di Calcinato sono saliti anche i suoi amici: “Sei stato un vero amico, e sappiamo che da lassù ci stai guardando, e ci proteggerai”. Mondini lavorava nell'azienda di famiglia, la Avant Garde di Ponte San Marco. Lo piangono i genitori, mamma Maura e papà Francesco, e il fratellino Marco, che ha 14 anni.