Si stende per riposare e non si risveglia più: giovane barista muore nel sonno

Ha chiuso gli occhi e non li ha più riaperti: l’allarme è scattato la mattina dopo, quando la giovane non si è presentata al lavoro. È morta così Michaela Moglia, barista 23enne di Sospiro, comune della provincia di Cremona.

Se n’è andata, probabilmente stroncata da un malore, mentre dormiva. Quando i sanitari sono giunti sul posto, il mattino successivo, per lei non c’era più nulla da fare. A far scattare l’allarme sono stati i colleghi della pasticceria dove lavorava: avrebbe dovuto cominciare il turno verso le 5 del mattino, ma non è mai arrivata al lavoro. Una morte prematura e improvvisa che ha addolorato profondamente l’intera comunità di Sospiro, dove la giovane viveva da sempre