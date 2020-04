Si sente male all’ora di pranzo, muore a 17 anni sotto gli occhi di genitori e fratello

La tragedia si è consumata in pochi attimi, sotto lo sguardo attonito dei familiari: domenica mattina poco prima dell’ora di pranzo il 17enne Michael Gerbino si è sentito male, probabilmente per un infarto, ed è morto senza che gli operatori sanitari intervenuti potessero fare nulla per rianimarlo.

Il giovane abitava ad Adro con i genitori, Erica e Vittorio: lascia anche un fratello più piccolo. Avrebbe compiuto 18 anni tra circa un mese: basta questo per rendere clamorosa la portata di un evento così drammatico. Non è mai giusto morire, tanto meno quando si hanno appena 17 anni.

Inutili i disperati tentativi di rianimarlo

Una volta lanciato l’allarme, sul posto è stato fatto atterrare anche l’elicottero, decollato dall’ospedale di Bergamo. Ma come detto a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo. Dai primi accertamenti medico-legali parrebbe confermato l’arresto cardiocircolatorio.

Anche l’amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei familiari: sono tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati in queste ore. Ai tempi dell’emergenza sanitaria, niente funerali: l’ultimo saluto verrà celebrato con una rapida benedizione al cimitero di Capriolo, riservato ai soli parenti stretti.