Nevicherà per tutto il giorno, anche in pianura: massima allerta ghiaccio

Sarà un inizio di marzo "da pieno inverno" sul nostro Paese, prevista tanta neve al Nord e maltempo diffuso anche al Centro. Le correnti gelide siberiane insisteranno anche oggi sull'Italia, scrive 3Bmeteo.com, mantenendo condizioni gelide su e rinnovando residui rovesci di neve sulle adriatiche fino alla costa. Nel frattempo però un simile affondo gelido in Europa rinvigorirà un vortice ciclonico a Ovest della Spagna, il quale piloterà una nuova perturbazione verso l'Italia.



Dove è prevista neve

Da mercoledì notte prime deboli nevicate su Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia, Lombardia, Liguria fino alla riviera, Toscana e Lazio fino alla costa; fiocchi dunque non esclusi anche a Firenze e nuovamente a Roma. Giovedì poi neve su tutto il Nord da Imperia a Trieste, con accumuli probabilmente più abbondanti su basso Veneto, Emilia, bassa Lombardia, basso Piemonte e Liguria (qui con passaggio a pioggia entro sera sulle coste).



Provincia di Brescia

Anche a Brescia è prevista neve in pianura. Tutti i portali meteo sono concordi, da quelli locali a quelli nazionali. Per ilMeteo.it, in città i primi fiocchi inizieranno a scendere già dalle 22 di oggi, intensificandosi dalle 7 alle 13 di giovedì, mentre il meteo dell’areonautica militare e del Ministero della Difesa annuncia neve all’80% di probabilità, ininterrottamente dalle 4 del mattino alle 7 di sera. Dovrebbe comunque trattarsi di accumuli non significativi, con una previsione massima di 5 centimetri. La neve scenderà un po’ su tutta la pianura bresciana, grandi laghi compresi, intensificandosi poi risalendo lungo le valli. Grande allerta per il pericolo ghiaccio sulle strade, con le massime che non supereranno lo zero termico. Qualche fiocco in pianura è previsto anche per venerdì pomeriggio.