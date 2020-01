Donna morta di meningite: anche il marito infettato dal batterio killer

Nel giorno in cui si sono superate le 20mila persone vaccinate, un nuovo caso di meningite – il sesto in poco più di un mese – scuote il Basso Sebino e i residenti sulla cintura tra Bergamo e Brescia: è stato ricoverato in ospedale, al Giovanni XXIII di Bergamo, il marito della 48enne Marzia Colosio, morta per via di una sepsi da meningococco. L'uomo, 54 anni, era già stato sottoposto a profilassi antibiotica, ma a quanto pare non efficace: le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

“Non ha sortito completamente l'effetto auspicato – fa sapere l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – a causa della sue pregresse fragili condizioni di salute. Il paziente si trova, fortunatamente, in condizioni non gravi. Le azioni di profilassi per i contatti più stretti sono già state attivate dall'Ats di Bergamo”.

Un solo ceppo per quattro casi

Nel frattempo, riferisce ancora Gallera, “l'Istituto superiore di Sanità ha confermato che i primi 4 casi di sepsi da meningococco di tipo C presentano lo stesso genotipo del batterio: questo elemento conferma la scelta di procedere all'offerta vaccinale estesa alla popolazione della zona”. E le vaccinazioni proseguono, eccome: in queste ore ha preso il via la campagna vaccinale nelle scuole del Sebino e dintorni, partendo dall'istituto Antonietti di Iseo e dal Cfp Zanardelli di Clusane.

Superata la soglia delle 20mila vaccinazioni

“Abbiamo superato le 20mila vaccinazioni somministrate – aggiunge Gallera – In pochi giorni sono state introdotte azioni di prevenzione senza precedenti, a tutela dei cittadini e della salute pubblica”. Gli ultimi aggiornamenti di Ats confermano gli oltre 11mila vaccini erogati in provincia di Bergamo, e quasi 9mila in provincia di Brescia. La sede vaccinale di Iseo (in Via Giardini Garibaldi) sarà aperta fino a venerdì, tutti i giorni, dalle 9 alle 16.

Proseguiranno martedì e mercoledì (dalle 9 alle 16) anche le vaccinazioni all'istituto Antonietti: sono già concluse, invece, al Cfp. Da giovedì mattina inizieranno le vaccinazioni anche all'istituto paritario Madonna della Neve di Adro.