La bella notizia nella sera della Vigilia: anche Melania è stata ritrovata

Uscita per andare a scuola, è fuggita con un'amica, facendo perdere le proprie tracce (e preoccupare non poco parenti e amici) per cinque giorni. Nella serata di ieri, Vigilia di Natale, anche Melania Peroni è stata rintracciata. La ragazza, 16 anni, si era allontanata assieme a Nadia Bacchetti dopo essere uscita dalla casa famiglia dove risiedono, a Brescia, per andare a scuola.

I ritrovamenti. Nadia è stata rintracciata lunedì sera a Gavardo, quando si è presentata all'abitazione della madre Tatiana. Melania invece è stata trovata a casa di parenti della madre. Stando alle prime ipotesi, la ragazza si sarebbe recata nell'abitazione fin dal momento della fuga, rimanendo chiusa, senza dare notizie di sé, durante tutti i giorni delle ricerche.

Qualcuno (la madre?) era a conoscenza del nascondiglio di Melania? Nelle prossime ore la giovane sarà ascoltata in caserma, come ha fatto prima di lei la compagna di fuga.