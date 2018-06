Malore improvviso mentre lavora nell'orto di casa: è in fin di vita

Stava lavorando nel suo orto a Medole, nel Mantovano, quando si è improvvisamente sentito male. A trovarlo, riverso a terra esanime, è stata la moglie: la donna era uscita di casa per innaffiare alcune piante, quando ha visto il marito steso a terra, privo di sensi.

L'episodio lunedì pomeriggio, immediata la chiamata al 112: la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, e sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica.

L’uomo, un 87enne del posto, è stato intubato è trasferito d’urgenza in ospedale a Castiglione delle Stiviere. Le sue condizioni sarebbe gravissime e i medici stanno facendo tutto il possibile per tenerlo in vita.