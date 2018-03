Visite a domicilio mai effettuate: medico di base a processo per truffa

Medico bresciano a processo per poco più di 200 euro di prestazioni pagate e in realtà mai erogate. Questa l'accusa nei confronti di un dottore bresciano di 53 anni, medico di base, che sarà rinviato in giudizio il prossimo settembre, e dovrà rispondere (nel dettaglio) di truffa aggravata ai danni dell'Ats, l'Agenzia di tutela della salute.

Proprio l'Ats si è costituita parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni. Secondo l'accusa il medico in questioni avrebbe “segnato” 26 visite a domicilio a casa di una sua anziana paziente senza che mai sarebbero state effettuate.

A testimoniare la sua “assenza” ci sarebbero i parenti delle vittime, ma con qualche discordanza: altre persone invece avrebbero testimoniato la presenza del medico in occasione degli interventi e i servizi di assistenza domiciliare.

Una matassa intricata, di cui solo il giudice sarà chiamato a sciogliere i nodi. Le prestazioni già pagate ma non erogate dal medico ammonterebbero a 207 euro, soldi che sarebbero stati accumulati in circa un anno e mezzo, dall'ottobre del 2015 al marzo dello scorso anno.