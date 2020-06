Sfondano la vetrina con un Suv, colpo grosso al negozio di elettronica

Colpo da decine di migliaia di euro al negozio Trony del centro commerciale Auchan di Molinetto di Mazzano: i banditi in azione hanno sfondato la saracinesca con un Suv e poi sono scappati a bordo di altre due auto dopo aver letteralmente svuotato i magazzini. Sono stati rubati in particolare smartphone, ma anche altri costosi pezzi di elettronica, come computer, tablet e accessori, e sembrerebbe pure qualche piccolo elettrodomestico.

Tutto è successo nella notte tra lunedì e martedì: sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno già cercando di ricostruire la dinamica anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, sia del centro commerciale che del Comune e del territorio circostante. Sul luogo del furto sono stati avvistati anche i Sis, i carabinieri del reparto Sezione investigazioni scientifiche.

Colpo studiato nei minimi dettagli

Di certo è stato un colpo studiato nei minimi dettagli: i ladri sapevano come muoversi, e avevano ben organizzato anche la fuga. Dopo aver sfondato il cancello del parcheggio con il Suv hanno tirato dritto fino a sfondare vetrina e saracinesca del negozio (che non è nella galleria commerciale, ma all'esterno).

Hanno arraffato quello che hanno potuto, e poi sono fuggiti con due auto diverse, probabilmente anche in direzioni diverse. Da quando è suonato l'allarme i carabinieri sono arrivati in pochi minuti, ma dei banditi già non c'era più traccia. Il Suv usato come ariete è stato abbandonato sul posto: era stato rubato da una concessionaria poco distante, solo poche ore prima.