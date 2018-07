Appartamento trasformato in negozio di droga: all'interno 10mila euro di coca

Si aggirava furtivamente all'esterno di un'abitazione e, dopo esservi entrato per pochi minuti, è uscito andandosene velocemente. Il comportamento sospetto di un 50enne ha convinto i carabinieri a fermarlo e a perquisire la sua automobile: la sorpresa nel bracciolo, dove c'erano cinque dosi di coca, 2,2 grammi in totale.

Il fermo è avvenuto a Mazzano. Grazie al ritrovamento della droga, i militari hanno potuto suonare al campanello dell'abitazione dove era entrato il 50enne. All'interno viveva un immigrato marocchino in possesso di regolare permesso di soggiorno. Scontata la perquisizione dell'appartamento, dove i militari hanno trovato ben 115 grammi di cocaina, per un valore complessivo di 10mila euro, e denaro in contante.

Parte della droga era già suddivisa in 54 dosi termosaldate pronte per essere spacciate. Altri 84 grammi erano ancora in blocco, quindi da tagliare. A completare il tutto i soliti strumenti per la preparazione delle dosi, compreso un bilancino di precisione. Lo spacciatore, dopo il processo celebrato in direttissima, è già in carcere, mentre il 50enne italiano è stato segnalato alla Prefettura in quanto consumatore.