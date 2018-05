Stroncata da una malattia, addio a mamma Sonia: "Riposa in pace, donna meravigliosa"

Virle e Mazzano in lutto per la scomparsa di una giovane mamma. Sonia Facchetti si è spenta nei giorni scorsi, dopo aver lottato contro una terribile malattia. Ha combattuto a lungo, ma non è riuscita a sconfiggere quel male che l'ha strappata all'affetto della sua famiglia a soli 50 anni.

La notizia della sua prematura scomparsa si è rapidamente diffusa anche sui social e in tanti hanno voluto lasciare un ultimo messaggio sulla bacheca Facebook della donna. "Il tuo sorriso dolce rimarrà per sempre nei miei ricordi", ha scritto Stefano. "Ma perchè? Non avevi avuto abbastanza lacrime nella vita. Riposa in pace, donna meravigliosa", è invece il messaggio di Enrico.

Decine di persone lunedì pomeriggio hanno gremito la chiesa Santi Zeno e Rocco di Mazzano per l'ultimo saluto. Sonia lascia il compagno Enrico, la figlia Elisa e gli adorati nipoti Allegra e Federico.