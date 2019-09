Investita e uccisa di notte sulla tangenziale: chi era la vittima

È una prostituta 22enne, di probabili origini africane, la vittima dell'incidente avvenuto mercoledì sera lungo la tangenziale SS45bis, all'altezza dell'Italcementi.

Risalire all'identità della donna sarà piuttosto complesso: con sé non aveva alcun documento e si rendono quindi necessari i rilievi dattiloscopici, che verrano effettuati dalla Scientifica.

Alcuni testimoni hanno raccontato che la giovane stava fuggendo dopo un furto all'interno del vicino distributore Esso, ma la Polizia Stradale d'Iseo - che indaga sulla vicenda - smentisce questa ipotesi: "Allo stato attuale, gli indizi portano a trattare il caso come un incidente stradale". Per gli agenti, quindi, non ci sarebbe stata nessuna rapina.

Stando a quanto ricostruito finora, la 22enne avrebbe attraversato la tangenziale dopo aver lascito un'area di servizio per raggiungere un distributore di benzina che si trova sulla carreggiata opposta. È stata travolta da due veicoli: una Peugeot e un furgone Renault. Sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza del Cosp di Mazzano, ma per la 22enne non c'era già più nulla da fare.