Inferno di fuoco all'alba, brucia una cascina: tragedia sfiorata e diversi sfollati

Incendio all'alba di domenica mattina a Mazzano: davvero una tragedia sfiorata, evitata grazie al tempestivo allarme e al veloce intervento dei Vigili del Fuoco. Nessuno si è fatto male, ma l'intera cascina - che ospita la birreria "La Cucca", alcune abitazioni e attività commerciali - è stata dichiarata inagibile e il transito vietato sulla strada.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il tetto di entrambe le porzioni della cascina ristrutturata, sia quello del locale che quelli degli appartamenti. Sono diverse le case inagibili e le famiglie evacuate (anche con bimbi piccoli) tutte trasferite in una struttura d'emergenza. Al lavoro, da ore, i Vigili del Fuoco di Brescia, Salò e Paitone impegnati a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza lo stabile. Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire.