Aspettano che i padroni escano, poi si scatenano: 8 case assalite dai ladri in un'ora

Un venerdì sera davvero da incubo per quanti abitano a Mazzano, in via Tezze. Le abitazioni della zona sono state passate al setaccio da una banda di malviventi. In poco più di un'ora - a partire dalle 20 - i ladri hanno assaltato otto case: alcuni furti sono andati a segno, altri invece non sono riusciti.



Il bottino complessivo è di poco conto. Come al solito, la banda di delinquenti ha rovistato ovunque cercando contanti e oggetti di valore: in tutto avrebbero arraffato qualche centinaia di euro.

In un caso, dopo aver messo a soqquadro armadi, cassettiere e perfino i letti, i malviventi si sono accontenti dI alcuni cosmetici non ancora aperti: se ne sono andati con profumi e fondotinta.

Sempre uguale il modus operandi: dopo aver atteso l'uscita dei padroni di casa, si sono intrufolati nelle abitazioni, agendo rapidissimamente e senza essere disturbati. È probabile che la razzia fosse pianificata e che da giorni la banda tenesse sott'occhio i residenti per studiarne le abitudini.

I residenti si organizzano

Sugli episodi indagano i carabinieri, ma nel frattempo l'allarme e la preoccupazione corrono sui social network: sulle pagine di diversi gruppi Facebook del paese sono stati denunciati alcuni dei furti avvenuti e i cittadini si sono mobilitati per far fronte comune. Il prossimo venerdì, all'oratorio San Giovanni Bosco di Molinetto di Mazzano, si terrà infatti una serata informativa per consentire a chi abita in zona di scambiarsi le rispettive esperienze e trovare una soluzione comune al problema sicurezza.