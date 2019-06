Pieni di droga, folle inseguimento: speronata un’auto dei carabinieri

Un sacco pieno di droga nascosta tra campi e vigneti della Franciacorta, il blitz dei carabinieri che da tempo tenevano d’occhio uno dei sospettati, il folle inseguimento tra strade di campagna e strade secondarie, sfiorando passanti e ciclisti: è questa la cronaca di un mercoledì pomeriggio di follia, tra Passirano, Castegnato e Mazzano.

Il primo arrestato, il secondo ancora in fuga

La serata si è conclusa con l’arresto di un marocchino di 29 anni, pregiudicato e già arrestato in passato per spaccio di droga: i militari l’hanno atteso fuori di casa, a Mazzano, e l’hanno preso non appena ha provato a rientrare. Era riuscito a scappare un paio d’ore prima, intorno alle 18, quando era stato appunto intercettato in campagna, mentre insieme a un complice stava recuperando un sacco pieno di droga.

Era stato nascosto sotto terra, in mezzo alle campagne tra i vigneti e i sentieri della Franciacorta: all’interno erano custoditi undici panetti da un chilo ciascuno di hashish, ora sequestrati dai carabinieri. I due spacciatori, colti in flagranza di reato, sono saltati a bordo di una Mercedes scura e fuggiti a tutta velocità.

Folle inseguimento tra passanti e ciclisti

Davvero un folle inseguimento, spesso in mezzo a passanti e ciclisti sgomenti, con diverse pattuglie impegnate in contemporanea, e una di queste speronata dai fuggiti mentre tentata di tagliar loro la strada.

In un primo momento i banditi sono riusciti a seminare i carabinieri, in territorio di Passirano. Ma il 29enne già noto alle forze dell’ordine è stato beccato fuori casa. Mentre il complice è ancora ricercato: una caccia all’uomo in tutta la Lombardia, e oltre, su cui per ora si mantiene (giustamente) il massimo riserbo.