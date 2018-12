Una vita tra i banchi di scuola, morto noto professore di filosofia

Una vita in cattedra, ad instillare in centinaia di studenti l'amore per la cultura e la passione per studio. Maurizio Perini, stimato professore di Storia e Filosofia, si è spento nella notte tra martedì e mercoledì in un letto d'ospedale, stroncato da un brutto male.

Genovese d'origine, il suo lavoro d'insegnante lo aveva portato in Valcamonica, dove aveva vissuto e insegnato per moltissimi anni al Liceo Golgi di Breno. Un professore stimato dai colleghi e amatissimo dai suoi studenti: con molti di loro era rimasto in contatto e sono in tanti a ricordarlo con grande affetto sui social.

"Maestro di filosofia e storia, mi ha ispirato, da ragazzo, nel ricercare la mia strada, per percorrere il mondo e interrogarlo

con la ragione" scrive un ex alunno su Facebook. Anche il liceo camuno dove l'uomo ha insegnato per molti anni lo ha ricordato.

Per volere della famiglia la salma del professore è stata trasportata da Abano Terme, dov'è deceduto, a Breno ed è stata esposta nella chiesa di Sant'Antonio, dove resterà fino a domenica, per poi essere tumulata al cimitero monumentale di Genova.