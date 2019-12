Fruttivendolo muore stroncato da un malore: lascia moglie e figlie

Si è spento a soli 63 anni Maurizio Linetti, storico fruttivendolo del quartiere Fiumicello: stroncato da un malore improvviso, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio, alle 14.45 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Gussago: il corteo funebre partirà dalla Fondazione Richiedei.

Un volto noto in tutto il quartiere, e non solo: da tanti anni gestiva il negozio di frutta e verdura su cui tanti ancora facevano affidamento, in Via Carolina Bevilacqua, incastonato in un palazzo e circondato da un'estetista e un parrucchiere. Si è sentito male in casa, ma mai prima di allora aveva dato sintomi che qualcosa potesse non andare.

Storie di bottega al quartiere Fiumicello

Il suo negozio è stato crocevia di incontri e di acquisti, di lunghe chiacchierate, di tanti sorrisi: proprio per questo tanti clienti con il passare del tempo sono diventati amici veri. Una vita dura quella di chi vende frutta tra levatacce mattutine e guadagni che vanno e vengono: ma lui ha sempre resistito, con l'intenzione di andare avanti.

Fino all'imprevedibile beffa del destino, che a pochi giorni dalle vacanze di Natale se l'è portato via per sempre. Tutto il quartiere si stringe al cordoglio dei familiari: Linetti lascia l'amata moglie Anna, le figlie Erica e Viviana, la madre Giuseppina, la sorella Mariateresa con Michele, il cognato Lorenzo.