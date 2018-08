Batte la testa durante l'atterraggio, giovane paracadutista in prognosi riservata

Mattia Baronio, 29enne originario di Visano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena. Il giovane è stato vittima di un brutto incidente con il paracadute, avvenuto durante i campionati italiani che si sono svolti, nel weekend, a Ravenna.

Paracadutista esperto, già campione italiano, sarebbe caduto rovinosamente sulla pista dell'aeroporto durante la fase di atterraggio, rimediando un brutto trauma cranico. Trasferito in ambulanza all'ospedale di Ravenna, per le prime cure, è poi stato trasportato all'ospedale di Cesena e ricoverato in neurochirurgia. La prognosi del 29enne bresciano, attualmente residente nel Mantovano, resta riservata.