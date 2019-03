Ritrovato il giovane padre scomparso, vagava in mezzo ai campi

Matteo Baviera, il 35enne di cui non si avevano notizie da 5 giorni, è stato trovato nel primo pomeriggio di mercoledì - attorno alle 14- in una zona di campagna di Calcinato. Tutto è partito dalla segnalazione di un cacciatore, che avrebbe notato l'auto dell'uomo, un'Alfa Romeo Nera, parcheggiata in via Duca Degli Abruzzi e ha avvisato i carabinieri.

Stando alle prime informazioni trapelate, i militari hanno trovato il 35enne, padre di un figlio di un anno, mentre vagava a piedi nelle campagne circostanti. Sarebbe scosso ma in buone condizioni di salute. Ancora da chiarire le ragioni che lo hanno spinto a non dare più sue notizie dallo scorso venerdì pomeriggio: finito il turno di lavoro in una fabbrica di Rezzato, non aveva più fatto ritorno nell'abitazione di Ponte San Marco (frazione di Calcinato) dove vive con la moglie e il figlioletto.