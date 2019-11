Enorme masso di 3.000 kg cade sulla passeggiata panoramica: tragedia sfiorata

L'antica strada del Ponale è chiusa per frana. Sembra non esserci fine agli episodi che mettono sempre più a rischio la sicurezza sulla via panoramica frequentata ogni anno da migliaia di turisti. Un grande masso di due metri cubi, pesante circa 3 tonnellate, si è staccato dal versante sopra la strada, rompendo i cordini d'acciaio di ben tre reti paramassi installate con gli ultimi lavori. Lavori realizzati proprio per mettere in sicurezza, per l'ennesima volta, l'ex strada, da anni chiusa alle auto e "paradiso" di ciclisti ed escursionisti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Riva del Garda e sono stati chiamati i geologi provinciali per decidere il dà farsi. Il distacco si è verificato molto probabilmente in seguito ai piovaschi della notte. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Il masso, per ora, è ancora lì e la strada rimane chiusa fino a nuovo ordine.

Il percorso era stato chiuso due volte negli ultimi due inverni. Nell'agosto 2017 un sasso caduto dalle rocce soprastanti colpì una bambina tedesca che stava facendo un'escursione con i genitori. Nell'ottobre dell'anno successivo una frana ostruì completamente la strada bloccando decine di escursionisti.

Fonte: Trentotoday.it