Schiacciato da una lastra di marmo, muore padre di due figli

Un tragico infortunio all'inizio del turno di lavoro, la corsa in ospedale e i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. Tutto inutile, purtroppo: Massimo Giossi, 47enne di Botticino, si è spento nel primo pomeriggio di venerdì in un letto dell'ospedale Civile di Brescia.

Una vita spezzata improvvisamente a causa di un terribile incidente avvenuto alla Eredi Martinelli di via Industriale a Rezzato, dove l'uomo lavora da circa due anni. Era un operaio esperto ed attento e va ancora accertato come e perché, poco dopo le 8 di venerdì mattina, sia stato colpito in pieno da una pesantissima lastra di marmo. Stando ai primi accertamenti, il blocco si sarebbe staccato dalla gru con l'ausilio della quale il 47enne stava appunto spostando alcune lastre. A ricostruire l'esatta dinamica saranno i carabinieri e gli ispettori dell'Ats.

Immediato l'allarme, dato dai colleghi, che per primi lo hanno soccorso: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica. All'arrivo dei sanitari l'operaio era in arresto cardiaco: è stato rianimato a lungo e una poi trasferito al Civile, dov'è spirato poche ore più tardi.

La tragica notizia si è velocemente diffusa in paese e sui social: sono in molti ad avere lasciato un messaggio d'addio sulla bacheca dell'operaio, padre di due figli di 11 e 14 anni. Tra i tanti messaggi c'è anche quello del consiglio comunale di Botticino

"Tutto il consiglio comunale esprime il piu' sincero cordoglio alla famiglia di Massimo Giossi, duramente colpita dalla tragica e prematura scomparsa. Sono tanti i post che lo ritraggono solare e sorridente, a tutti i familiari va tutta la nostra vicinanza per una così grave perdita."

Tragico infortunio sul lavoro a Rezzato: la vittima è Massimo Giossi