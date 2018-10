Professoressa e giovane mamma, la malattia se l'è portata via a soli 40 anni

Per il suo lavoro senza sosta nel mondo del volontariato e del sociale, si era fatta conoscere anche nel Bresciano: Marta Pavesi aveva soltanto 40 anni. Ha lottato a lungo, come una vera leonessa, contro una terribile malattia: un male contro cui ha combattuto per oltre un decennio. Ma alla fine purtroppo si è dovuta arrendere.

Oltre al marito Remo, la piange anche il giovane figlio Francesco: aveva soltanto 12 anni. Marta Pavesi lascia anche i genitori, mamma Patrizia e papà Renato, la bisnonna Vielca, la suocera Edvige, il cognato Mario con Barbara, i nipoti Mattia e Martina, gli zii Sergio con Cecilia, Lorenzo con Santina e Abramo con Sara, le cugine Francesca, Ilaria, Laura e Katia.

I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio a Ceresara, il paese mantovano dove abitava: il corteo partirà alle 14.30 dalla casa di Via Trifoglio, per raggiungere poi la chiesa parrocchiale. I familiari ringraziano il reparto di Oncologia della Poliambulanza di Brescia e l'associazione Gli Sherpa, sodalizio che si occupa di assistenza domiciliare gratuita per malati terminali.

Una vita piena, nonostante se ne sia andata così presto: Marta Pavesi era insegnante di matematica alle scuole medie di Castel Goffredo, dove anche i suoi studenti la salutano con affetto. Verrà ricordata come una delle fondatrici del Comitato genitori di Ceresara, nonché per le sue attività al Centro educativo Cred, al circolo Anspi, per i bambini e per gli anziani.