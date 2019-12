Automobilisti indisciplinati: 12 patenti ritirate per sorpassi pericolosi

Trenta veicoli fermati, dodici patenti ritirate: è davvero impressionante il bilancio di un'operazione di controllo della circolazione effettuato tra Marone e Sulzano, sul Sebino. Posizionatisi nei pressi di un intersezione stradale, i carabinieri della stazione di Marone hanno fermato tutti gli automobilisti che sorpassavano. Come detto, complessivamente le patenti ritirate per sorpasso azzardato sono state dodici.

Tra le altre cose, un automobilista è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 22 cm, ed è stato denunciato in stato di libertà per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”. Allo stesso conducente è stata sequestrata l’autovettura in quanto l'uomo guidava con la patente scaduta.